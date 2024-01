Secondo quanto riportato dal Deadline Gillian Anderson sarebbe entrata a far parte del cast di Tron: Ares, il terzo film della serie fantascientifica di Tron targata Disney.

Nel cast ci sarà Jared Leto, in un ruolo ancora non specificato, assieme a Evan Peters, Greta Lee, Jodie Turner-Smith e Cameron Monaghan. Ancora nulla sappiamo sulla trama, mentre l’uscita è prevista verosimilmente per il 2025.

Joachim Rønning ( Kon-Tiki ) sta dirigendo il progetto attualmente in fase di riprese.

Cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!

