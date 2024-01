Dopo una lunga attesa, sono finalmente iniziate le riprese di Tron 3, che dovrebbe intitolarsi Tron: Ares ma che a quanto pare sul set viene chiamato Tr3n.

A rivelare l’avvio della produzione il regista Joachim Rønning, che ha condiviso su Instagram un post e una storia con le immagini del ciak e della poltroncina da regista.

Solo qualche mese fa, lo ricordiamo, Rønning esprimeva tutta la sua frustrazione per l’impossibilità a programmare l’inizio delle riprese del film a causa degli scioperi. Conclusa la mobilitazione, la Disney ha dato il via libera e così, dopo aver riunito il cast a dicembre, ora le riprese sono iniziate a Vancouver, in Canada.

Nel cast ci sarà Jared Leto, in un ruolo ancora non specificato, assieme a Evan Peters, Greta Lee, Jodie Turner-Smith e Cameron Monaghan. Ancora nulla sappiamo sulla trama, mentre l’uscita è prevista verosimilmente per il 2025.

Vi terremo aggiornati!

