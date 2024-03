Sono arrivati i dettagli delle release in home video, per la prima volta in 4K, di tre leggendarie pellicole di James Cameron ovvero True Lies, Aliens -Scontro finale e The Abyss.

Qua sotto potete scoprire tutto quello che c’è da sapere.

I tre capolavori di James Cameron in home video in 4K: i dettagli

Eagle Pictures porta in Home Video tre film cult di James Cameron, che tra aprile e maggio saranno disponibili per la prima volta in 4k Ultra HD, in inedite versioni in altissima definizione tutte da collezionare: tre opere indimenticabili per (ri)scoprire la filmografia dell’acclamato regista dei record.

Dal 24 aprile in uscita “TRUE LIES”, indimenticabile commedia action con protagonisti Arnold Schwarzenegger e Jamie Lee Curtis, disponibile in un’edizione a due dischi (4K Ultra HD + Blu-ray), e tantissimi contenuti speciali che raccontano i segreti del film, tra cui “La paura non esiste: una retrospettiva”, “Sceneggiatura, grafiche e materiale pubblicitario”, “Un tuffo nei segreti della produzione con documenti esclusivi” e molto altro. Arnold Schwarznegger è l’agente segreto Harry Tasker, della task force Omega Sector, anche se per sua moglie Helen (Jamie Lee Curtis) è solo un noioso venditore di computer. Mentre Harry è impegnato a salvare il mondo, Helen ha dei segreti. Quando le loro vite nascoste si incrociano inaspettatamente, Harry ed Helen si ritrovano nelle grinfie di terroristi internazionali, e lottano per salvare non solo il loro matrimonio, ma anche le loro vite.

Sempre dal 24 aprile in arrivo la riedizione di “THE ABYSS”, spettacolare thriller ambientato nelle profondità del mare, con all’interno 3 dischi: quello 4K Ultra HD conterrà la versione theatrical del 1989 e l’edizione speciale del 1993 con ben 31 minuti di filmato in più con alcune parti in versione originale non doppiata, mentre i due dischi Blu-ray saranno rispettivamente dedicati al film nelle due versioni e ad una ricchissima selezione di contenuti extra, tra cui “Immersione Profonda: Conversazione con James Cameron”, “L’eredità di THE ABYSS”, “Sotto Pressione: Making of del film”, insieme all’archivio fotografico e video, la sceneggiatura delle riprese e lo storyboard. L’equipe di una piattaforma petrolifera viene reclutata per aiutare l’esercito a trovare un sottomarino nucleare scomparso misteriosamente. Uno dei sub (Ed Harris) si trova improvvisamente catapultato in una spettacolare odissea, a quasi 8.000 metri sotto il livello del mare. Dovrà affrontare una forza misteriosa in grado di cambiare il mondo o distruggerlo.

L’8 maggio sempre grazie a Eagle Pictures sarà la volta di “ALIENS – SCONTRO FINALE”, acclamato sequel del cult fantascientifico di Ridley Scott che vede Sigourney Weaver nuovamente nei panni di Ellen Ripley, disponibile sempre in un’edizione a 3 dischi (4k Ultra HD + 2 Blu-ray) che includono la versione theatrical del 1986, l’edizione speciale del 1990 con 17 minuti di filmato aggiuntivo con alcune parti in versione originale non doppiata e tantissimi contenuti extra, come il commento audio del regista James Cameron, del cast e della crew, un focus sulla musica di James Horner e un approfondimento sul design di Alien. Ellen Ripley, unica sopravvissuta della navicella Nostromo, si risveglia dopo quasi sessant’anni di sonno criogenico e decide di prendere parte ad una nuova missione sul pianeta LV-426, con il quale sono stati persi i contatti. La donna, in compagnia di un team di marine, giunge sul posto trovando la base completamente distrutta e una bambina come unica superstite. Ellen sa bene che il nemico che dovrà affrontare rappresenta un pericolo per l’intera umanità e stavolta dovrà vedersela con decine di implacabili xenomorfi.

I packshot

The Abyss di James Cameron

Aliens - Scontro finale di James Cameron

True Lies di James Cameron





