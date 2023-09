Quali sono i film Netflix che arriveranno in streaming sulla piattaforma nel corso di questo autunno oramai alle porte? Tudum ha compilato una lista che vi proponiamo integralmente qui di seguito assieme alle date di uscita e alle trame dei vari progetti.

La probabilità statistica dell’amore a prima vista

(Dal 15 settembre).

Trama – Due sconosciuti entrano in sintonia su un volo per Londra, poi uno scherzo del destino li separa. Ritrovarsi sembra impossibile, ma l’amore trova sempre la sua strada.

El Conde

(15 settembre, nei cinema USA dal 7 settembre)

Trama – Augusto pInochet è un vampiro pronto a morire, ma prima gli avvoltoi che lo circondano vogliono un ultimo morso. Una satira di Pablo Larraìn.

Spy Kids: Armageddon

(Dal 22 settembre)

Trama – Quando i figli dei più grandi agenti segreti al mondo aiutano a loro insaputa un potente sviluppatore di giochi a diffondere un virus informatico che gli consente di controllare ogni tipo di dispositivo, devono diventare spie loro stessi per salvare i genitori e il mondo intero.

La meravigliosa storia di Henry Sugar

(Dal 27 settembre)

Trama – Un ricco uomo scopre che un guru riesce a vedere senza i suoi occhi e cerca di imparare la tecnica per barare a carte.

L’amore dimenticato

(Dal 27 settembre)

Trama – Forgotten Love è la storia del professor Rafal Wilczur, un rinomato chirurgo che dopo essere stato lasciato dalla moglie resta vittima di una rapina e in seguito alle ferite riportate, perde la memoria. Forgotten Love è tratto dall’iconico romanzo polacco “Znachor” [The Quack] di Tadeusz Dołęga-Mostowicz.

Reptile

(Dal 6 ottobre)

Trama – In seguito al brutale omicidio di una giovane agente immobiliare un tenace detective cerca di risolvere un caso in cui niente è come sembra, frantumando nel frattempo le illusioni della propria vita.

Fair Play

(Dal 13 ottobre)

Trama – Quando si presenta l’opportunità di una tanto attesa promozione presso una spietata società finanziaria, i messaggi una volta incoraggianti tra gli innamorati Emily (Phoebe Dynevor) e Luke (Alden Ehrenreich) si inaspriscono e diventano sempre più cupi. Mentre nella relazione cambiano irrevocabilmente le dinamiche di potere, la coppia deve fare i conti con il vero prezzo del successo e gli snervanti limiti dell’ambizione.

Old Dads

(Dal 20 ottobre)

Trama – Tre migliori amici che diventano padri più avanti con l’età si trovano a litigare con presidi di asili, CEO millennial e tutto quello che è stato creato dopo il 1987.

Pain Hustlers – Il business del dolore

(Dal 27 ottobre)

Trama – In cerca di una vita migliore per se stessa e per la figlia, Liza (Emily Blunt) accetta di lavorare per Pete (Chris Evans) in una start-up farmaceutica sull’orlo del fallimento. Mentre il suo fascino, la sua tenacia e il suo coraggio favoriscono la scalata sociale di Liza, l’azienda finisce al centro di un complotto criminale con conseguenze drammatiche.

Sorella Morte

(A ottobre)

Trama – Nella Spagna postbellica la giovane novizia con poteri soprannaturali Narcisa (Aria Bedmar) raggiunge un ex convento ora trasformato in una scuola femminile dove diventerà insegnante. Con il trascorrere dei giorni gli strani eventi e le situazioni sempre più inquietanti che la tormentano la spingono a dipanare l’orribile matassa di tutti i segreti che circondano la struttura e perseguitano i suoi inquilini.

Le ladre

(Dal 1 novembre)

Le ladre è il nuovo film di Mélanie Laurent con Adèle Exarchopoulos, Mélanie Laurent, Manon Bresch, Philippe Katerine, Felix Moati e Isabelle Adjani nel ruolo di Marraine.

Nyad – Oltre l’oceano

(Dal 3 novembre)

Trama – Incredibile testimonianza della tenacia, dell’amicizia e del trionfo dello spirito umano, NYAD racconta un avvincente capitolo della vita dell’atleta fuoriclasse Diana Nyad. Trent’anni dopo essersi ritirata dal nuoto di maratona per intraprendere una carriera come giornalista sportiva, a 60 anni Diana (interpretata dalla quattro volte candidata agli Oscar® Annette Bening) vuole assolutamente portare a termine l’impresa che le è sempre sfuggita: i 170 chilometri tra Cuba e la Florida, noti nel settore come “l’Everest del nuoto”. Decisa a completare per prima il percorso senza gabbia di protezione anti-squalo, Diana si imbarca in un’elettrizzante avventura che durerà quattro anni insieme alla migliore amica e allenatrice Bonnie Stoll (la due volte premio Oscar® Jodie Foster) e una squadra pronta a dare il meglio.

The Killer

(Dal 10 novembre)

Trama – Dopo un tragico incarico quasi fallito un assassino affronta i suoi mandanti e se stesso in una caccia all’uomo internazionale che crede non sia affatto personale.

Best. Christmas. Ever!

(Dal 16 novembre)

Trama – Come ogni altro Natale, Jackie invia un’arrogante newsletter per le feste che fa sentire la sua vecchia compagna di università Charlotte completamente inadeguata. Quando qualche giorno prima di Natale per uno scherzo del destino Charlotte e la sua famiglia arrivano a casa di Jackie, Charlotte ne approfitta per dimostrare che la vita della sua vecchia amica non è così perfetta come appare.

Rustin

(Dal 17 novembre)

Trama – L’organizzatore della cruciale marcia a Washington del 1963 Bayard Rustin è stato uno dei più grandi attivisti al mondo e ha sfidato l’autorità senza mai vergognarsi di chi fosse, delle sue convinzioni o dei suoi desideri. E non si è mai arreso. Ha fatto la storia e in cambio la storia si è dimenticata di lui.

Leo

(Dal 21 novembre)

Trama – Ormai da decenni l’esausta lucertola settantaquattrenne Leo (Sandler) è intrappolata nella stessa classe di una scuola della Florida in compagnia di una tartaruga (Bill Burr). Quando scopre che gli resta solo un anno da vivere, Leo pianifica la fuga per provare l’ebbrezza della vita all’esterno, ma rimane coinvolto nei problemi che preoccupano gli studenti, inclusa una supplente incredibilmente perfida. La sua lista dei desideri si farà alquanto strana, ma completarla sarà un compito sorprendentemente gratificante…

Family Switch

(Dal 30 novembre)

Trama – Quando i membri di una famiglia si scambiano i corpi durante un raro allineamento planetario, le loro spassose avventure per tornare alla normalità li avvicineranno più che mai.

Nuovo Olimpo

Trama – Fine anni ’70. Sono giovani, belli e hanno appena 25 anni. Si incontrano per caso e si innamorano perdutamente. Un avvenimento inaspettato però li separa. Per trent’anni inseguono comunque la speranza di ritrovarsi, perché si amano ancora. Diretto da Ferzan Ozpetek.

May December

(Dal 1 dicembre)

Trama – Vent’anni prima la loro storia d’amore aveva catturato l’attenzione della stampa e dell’intero paese. Ora una coppia sposata inizia a cedere sotto la pressione di un’attrice che arriva a fare ricerche per un film sul loro passato.

Il mondo dietro di te

(Dall’8 dicembre)

Trama – In questo thriller apocalittico dal premiato sceneggiatore e regista Sam Esmail (Mr. Robot), Amanda (la premio Oscar® Julia Roberts) e il marito Clay (il candidato agli Oscar® Ethan Hawke) affittano una casa di lusso per un fine settimana con i figli Archie (Charlie Evans) e Rose (Farrah Mackenzie). La vacanza è subito sconvolta dall’arrivo di notte di due sconosciuti: G.H. (il premio Oscar® Mahershala Ali) e la figlia Ruth (Myha’la), che li informano di un misterioso cyberattacco e vogliono rifugiarsi nella casa di cui dicono di essere i proprietari. Le due famiglie fanno il punto del disastro che incombe e che diventa sempre più terrificante, obbligandoli a venire a patti con il loro ruolo in un mondo prossimo al collasso. Il film è tratto dal romanzo candidato ai National Book Award di Rumaan Alam, IL MONDO DIETRO DI TE.

Galline in fuga: L’alba dei nugget

(Dal 15 dicembre)

Essendo riuscita a fuggire per il rotto della cuffia dalla fattoria dei Tweedy, Gaia ha finalmente trovato un posto da sogno: un tranquillo rifugio su un’isola per l’intero pollaio, lontano dai pericoli causati dall’uomo. Quando lei e Rocky danno alla luce una pulcina di nome Molly, il lieto fine sembra vicino. Ma sulla terraferma, l’intera razza dei gallinacei deve affrontare una nuova e terribile minaccia. Per Gaia e la sua gang la tanto agognata libertà potrebbe essere a rischio, ma questa volta non si fermeranno davanti a nulla!

Maestro

(Dal 20 dicembre)

Trama – Maestro è un’imponente e impavida storia d’amore che ripercorre la relazione durata una vita tra Leonard Bernstein e Felicia Montealegre Cohn Bernstein. Maestro non è solo una dichiarazione d’amore alla vita e all’arte, ma essenzialmente una rappresentazione emotivamente epica di famiglia e amore.

Rebel Moon – Parte 1: figlia del fuoco

(Dal 22 dicembre)

Trama – Gli eserciti di una potenza tirannica minacciano una tranquilla colonia ai confini della galassia. Qui la misteriosa straniera Kora (Sofia Boutella) diventa l’unica speranza di sopravvivenza e riceve l’incarico di scovare abili combattenti per affrontare con lei il compito impossibile di battersi contro un avversario così potente. Kora raduna una manciata di guerrieri in una piccola banda composta da reietti, ribelli, contadini e orfani di guerra provenienti da numerosi pianeti e accomunati da tanta voglia di redimersi e vendicarsi. Mentre l’ombra oscura di tutto un impero incombe sulla luna che meno se l’aspetta, ha inizio una battaglia per il futuro della galassia e un nuovo esercito di eroi prende forma.

Qual è il film che più attendete su Netflix questo autunno?

I film e le serie imperdibili

Classifiche consigliate