Ospite del podcast Watchalong di Josh Horowitz, Catherine Hardwicke, regista del primo film di Twilight, ha confermato che Brie Larson e Jennifer Lawrence erano fra le tanti attrici che avevano sostenuto un provino per la parte di Bella Swan, pur senza ricordarsi con precisione di loro due. La cineasta infatti voleva a tutti costi Kristen [Stewart], a cui poi come è noto è stata affidato il ruolo.

Ecco le sue parole:

Non so se sono venute davvero da me. Non ne sono sicura. Non posso garantirlo. Molto presto, avevo messo gli occhi su Kristen [Stewart]. Appena ho visto Into the Wild, ho pensato: “Penso che sia lei“. Magari quelli della produzione si vedevano con altre persone, ma io ero concentrata su di lei: “Voglio lei“. Non appena l’ho incontrata e sono andata [a Pittsburgh, dove l’attrice stava girando Adventureland] e ho trascorso un weekend [con lei], ho pensato: “È lei. Niente c*zzate, non reciterà mai in modo eccessivo, ha quell’angoscia… naturalmente, il suo viso è luminoso”. Con la macchina da presa si può riprendere qualsiasi cosa e lei è fantastica.