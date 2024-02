Qualche settimana fa, in occasione del Super Bowl, abbiamo visto il primo trailer di Twisters, l’atteso seguito (che però non sarà un sequel diretto) di Twister, film catastrofico uscito nel 1996 per la regia di Jan de Bont. Questa nuova iterazione è diretta da Lee Isaac Chung (Minari) e interpretata da Glen Powell (Top Gun: Maverick) e Daisy Edgar-Jones (Normal People)

In una nuova intervista rilasciata a People Magazine, il co-protagonista della pellicola, Glen Powell, ha svelato di aver già visto il film e di non vedere l’ora di mostrarlo al pubblico cinematografico la prossima estate.

Un film incredibile

Interpellato da People circa Twisters, Glenn Powell ha ammesso di non sapere ancora di preciso quanto possa dire del progetto, ma ha comunque svelato di averlo visto di recente e di essere molto emozionato al pensiero di portarlo in sala questa estate:

Non so ancora come e quanto poter dire del film. Tutto ciò che posso dire è che è incredibile,. È davvero tosto. Per questo lungometraggio abbiamo lavorato col meglio del meglio in termini di attori e capi dipartimento. Lee Isaac Chung lo ha diretto alla grande. L’abbiamo visto da poco ed è spettacolare. Sono super emozionato all’idea di farlo vedere al pubblico questa estate.

Twisters: la trama

Quest’estate, l’epico disaster movie torna con una corsa adrenalinica che vi farà rimanere aggrappati alla poltroncina davanti al grande schermo cinematografico e vi metterà in contatto diretto con una delle forze più stupefacenti e distruttive della natura.

Daisy Edgar-Jones è Kate Cooper, una ex cacciatrice di tornado tormentata da un devastante incontro con un tornado quando era studentessa universitaria e che ora studia i pattern delle tempeste al sicuro dietro uno schermo a New York City. Viene attirata nuovamente all’aperto dal suo amico Javi (Anthony Ramos), per testare un rivoluzionario nuovo sistema di tracciamento. Lì, incontrerà Tyler Owens (Glen Powell), affascinante e spericolata super-star dei social media che vive postando le sue imprese di inseguimento dei tornado con il suo team, e più pericolose sono, meglio è. Ma mentre la tempesta si intensifica, si scatenano fenomeni terrificanti mai visti prima e Kate, Tyler e i team loro avversari si ritrovano sulla traiettoria di numerose celle tempestose che convergono sul centro dell’Oklahoma, e dovranno cercare di sopravvivere.

Nel cast anche Brandon Perea, Sasha Lane, Daryl McCormack, Kiernan Shipka, Nik Dodani e Maura Tierney.

FONTE: People

