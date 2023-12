Twisters, sequel del cult catastrofico uscito nel 1996, uscirà nelle sale americane la prossima estate. In un’intervista con Collider, lo sceneggiatore Mark L. Smith (The Revenant) ha rivelato che la pellicola non proporrà una semplice “continuazione” della storia del primo film:

[Il regista Lee Isaac Chung] ha fatto un po’ di testa sua col copione perché è quello che fanno [i registi], quindi non so esattamente quali siano state le modifiche. Non conosco i dettagli, ma è una storia separata. Non è una continuazione dell’originale. Ma è una vera e propria montagna russa con alcuni bei personaggi divertenti. Speriamo di poter attingere a ciò che aveva l’originale, perché quella cosa è semplicemente iconica. Ma è davvero bello che un regista come Isaac si occupi di una cosa del genere. È una cosa così fuori dagli schemi e credo che si stia divertendo. Gli ho mandato un messaggio un paio di giorni fa, ed è tutto così folle.

Smith precisa poi che proprio l’inasprimento del cambiamento climatico negli ultimi trent’anni sarà un fattore chiave nella trama:

È una delle cose che abbiamo sfruttato. Ho parlato con tanti esperti di tempeste, di tornado, cacciatori di tempeste e sono andato in giro con alcuni di loro. Anche la stessa stagione dei tornado, a causa dei cambiamenti climatici [è cambiata]: quella che una volta era la Tornado Alley, area che riguardava un certo tratto, ora si estende più a est e si sta spostando, i periodi sono più ampie, i numeri sono più alti e le tempeste stesse sono più violente. Abbiamo quindi utilizzato elementi di questo tipo per mettere in luce le cause e gli effetti del cambiamento climatico.

Twisters vedrà come protagonisti Glen Powell (Top Gun: Maverick) e Daisy Edgar-Jones (Normal People). L’uscita nelle sale americane è al momento prevista per il 19 luglio 2024.

Il film originale, scritto da Michael Crichton e Anne-Marie Martin, era costato circa 90 milioni di dollari. Il box office finale fu decisamente sostanzioso e arrivò a quasi 500 milioni di dollari.

Cosa ne pensate di Twisters? Lasciate un commento!

FONTE: Collider

Seguiteci su TikTok!

Classifiche consigliate