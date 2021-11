GUARDA ANCHE – Chris Hemsworth si prepara per Tyler Rake 2 e spiega le differenze con gli allenamenti per Thor: Love and Thunder

Sappiamo bene da tempo che Netflix e i fratelli Russo avrebbero realizzato il sequel di LEGGI LA RECENSIONE ), il film di Sam Hargrave con Chris Hemsworth noto come Extraction che ha avuto un notevole successo da quando, a fine aprile del 2020, è arrivato sulla popolare piattaforma di Los Gatos.

E sapevamo già da un po’ che la lavorazione sarebbe partita nel corso dell’autunno. Cosa che, come ha comunicato lo stesso regista della pellicola su Instagram, è puntualmente ed effettivamente avvenuta. Sam Hargrave ha condiviso un video in cui c’informa di aver archiviato il primo giorno di riprese sul set dell’attesissimo action movie. Lo scenario sembra essere decisamente differente da quello mediorientale della prima pellicola dato che lo vediamo in mezzo alla neve. Nel filmato, il filmmaker dice:

Ed eccoci al wrap del primo giorno di riprese qua sul set di Tyler Rake 2, presso la location del treno. Ci siamo beccati un sacco di neve oggi, ma nelle riprese viene benissimo quindi terremo tutto.

Tyler Rake è stato l’esordio alla regia di Sam Hargrave che ha lavorato come coordinatore degli stunt a una pletora di cinecomic Marvel Studios e non, compresi tutti i film dei fratelli Russo, i due Captain America e i due Avengers. I dettagli della trama di questo film non sono ancora noti.

Qua sotto trovate invece la sinossi ufficiale del primo Tyler Rake:

Tyler Rake (Chris Hemsworth), mercenario che opera nel mercato nero, non ha nulla da perdere quando viene ingaggiato per salvare il figlio rapito di un boss del crimine internazionale. Ma nel torbido mondo dei trafficanti di armi e di droga, questa missione, che da pericolosissima diventa pressoché impossibile, cambierà per sempre la vita di Rake e del ragazzo. Thriller elettrizzante e pieno di azione diretto da Sam Hargrave, TYLER RAKE è una produzione di AGBO Films e TGIM Films, Inc., con Joe Russo, Anthony Russo, Mike Larocca, Chris Hemsworth, Eric Gitter, e Peter Schwerin come produttori.

