È da poco disponibile in streaming su Netflix Tyler Rake 2, il secondo capitolo della saga action con Chris Hemsworth diretta da Sam Hargrave e prodotta dai fratelli Russo.

LEGGI – La recensione

Dopo essere sopravvissuto al finale del primo film, anche in questa nuova iterazione il mercenario interpretato dalla star del Marvel Cinematic Universe incassa parecchi colpi, ma nessuno di questi, come da tradizione per gli eroi dei film action, è in grado di abbatterlo. Nel corso delle attività stampa per il lungometraggio, Sam Hargrave ha potuto dire la sua rispondendo a una domanda molto semplice: Tyler Rake può morire?

Ecco cos’ha detto:

Beh, sai dovremo fare un altro film, o magari altri due o tre e vedere che accade, sai? Non abbiamo ancora trovato nulla che possa abbattere Tyler Rake, è proprio un tosto figlio di pu**ana, e quando si prefigge di portare a termine una missione, niente lo fermerà, nemmeno la morte!

Ecco a seguire la sinossi di Tyler Rake 2:

Chris Hemsworth torna a interpretare il ruolo del protagonista nel sequel del film d’azione Netflix di grande successo TYLER RAKE. Dopo essere sopravvissuto a malapena agli eventi del primo film, il mercenario australiano sotto copertura Rake riceve l’incarico di un’altra missione letale: salvare la famiglia maltrattata di uno spietato gangster georgiano dalla prigione in cui è detenuta. Hemsworth torna a collaborare con il regista Sam Hargrave in questo film prodotto da AGBO di Joe e Anthony Russo con sceneggiatura di Joe Russo. Golshifteh Farahani riprende il ruolo del primo film affiancata da Adam Bessa, Olga Kurylenko, Daniel Bernhardt e Tinatin Dalakishvili. Il primo film era ispirato alla graphic novel “Ciudad” di Ande Parks, da una storia di Ande Parks, Joe e Anthony Russo con illustrazioni di Fernando León González. TYLER RAKE 2 è prodotto da Anthony Russo, Joe Russo, Mike Larocca, Angela Russo-Otstot, Chris Hemsworth, Patrick Newall e Sam Hargrave, mentre la produzione esecutiva è affidata a Jake Aust, Benjamin Grayson, Steven Scavelli, Christopher Markus e Stephen McFeely.

Trovate tutte le informazioni nella scheda del film!

FONTE: Screen Rant

I film e le serie imperdibili

Classifiche consigliate