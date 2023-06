Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Da poco disponibile su Netflix, Tyler Rake 2 vede il ritorno di Chris Hemsworth nei panni del mercenario. A tornare sono anche i due gemelli Nik e Yaz interpretati rispettivamente da Golshifteh Farahani e Adam Bessa.

In una recente intervista con Collider il regista del film Sam Hargrave ha parlato della possibilità di espandere l’universo di Tyler Rake con degli spin-off sui gemelli. In particolare il personaggio di Nik è stato ben accolto dal pubblico.

Abbiamo fatto questa scena che era dentro e poi fuori (dal film) e poi era fuori e poi dentro – dove Nik sta parlando, porta degli strudel alla mamma e al bambino che è a letto a Vienna e parlano delle seconde possibilità. Quella scena è stata dentro, poi fuori, poi alla fine l’abbiamo lasciato perché ha vari significati; sta parlando, sì, del bambino, ma sta anche parlando di Rake e sta anche parlando del figlio. E abbiamo messo una linea di dialogo in cui sta quasi empatizzando con la mamma e dice “So come ci si sente, l’ho provato anche io”, ed è sottile, un easter egg, ma è una specie di suggerimento verso uno spin off suo e di Yaz. Quindi dobbiamo seguirlo.

Il progetto di uno spin off non ha ancora avuto il via libera di Netflix. Tuttavia, dal momento che Yaz è morto nel finale del secondo film, per vedere coinvolti entrambi i gemelli dovrebbe essere un prequel. E stando alle parole del regista, Nik potrebbe essere stata madre in un’altra vita.

Non ci resta che attendere nuove notizie.

