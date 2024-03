Nuova settimana, nuovo attacco di Nelson Peltz alla gestione della Disney – anche se questa volta il miliardario ha sottolineato di non voler licenziare Bob Iger, nel caso ottenesse uno o più posti nel consiglio di amministrazione dopo la riunione del 3 aprile. Il proprietario del fondo Trian Partners, lo ricordiamo, dall’anno scorso sta conducendo (anche con l’aiuto di Ike Perlmutter) una cosiddetta proxy fight cercando in tutti i modi di ottenere dei posti nel consiglio per influenzare le decisioni (dirottandole il più possibile verso un forte recupero dei guadagni da parte degli azionisti, tra cui appunto Trian)

Ora, intervistato dal Financial Times, Peltz ha inizialmente cercato di porre un ramoscello d’ulivo a Iger, dichiarando:

La Disney è stupida, perché non sto cercando di licenziare Bob Iger, voglio aiutarlo. Non licenziamo CEO.

Peltz ha poi risposto alle accuse della Disney di non avere proposte concrete per migliorare l’azienda col suo ingresso nel board, proponendo di licenziare i capi delle divisioni animazione e live action:

Dicono che non sappiamo nulla del business cinematografico – ma non abbiamo mai detto di saperne – però penso che neanche loro ci capiscano qualcosa, con cinque grandi flop al box-office consecutivi. Hanno perso il primo posto nell’animazione, hanno perso il primo posto nei live action. Forse è il momento di cambiare i dirigenti di quelle divisioni.

Va detto che Bob Iger ha letteralmente appena cambiato il capo della divisione live action della Disney, accorpando 20th Century Studios e altre aree sotto la guida di David Greenbaum, ma probabilmente la frecciata di Peltz era verso Kathleen Kennedy della Lucasfilm e Kevin Feige dei Marvel Studios:

Non sono pronto a dire che dovremmo (licenziare Feige), ma metto in discussione il suo record in termini di incassi.

A questo proposito, Peltz critica anche la strategia di proporre dei presunti “messaggi” nei film Disney, arrivando ad affiancare film come The Marvels (un flop conclamato) e Black Panther (che ha incassato un miliardo di dollari e ottenuto candidature agli Oscar):

La gente va al cinema per vedere un film ed essere intrattenuta. Non ha alcun interesse a ricevere un messaggio. Perché deve esserci un film Marvel al femminile? Non ho nulla contro le donne, ma perché? Perché non posso fare un The Marvels che sia entrambe le cose? A cosa serve un film con un cast composto solo da neri?

Il Financial Times ha chiesto a un portavoce della Disney di commentare le parole di Peltz:

È esattamente per questo che Nelson Peltz non dovrebbe avvicinarsi a un’azienda guidata dalla creatività.

Fonte: FT via CBM

Approfondimenti sui Marvel Studios

Classifiche consigliate