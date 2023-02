Un biglietto in due: Kevin Hart aggiorna sul remake dove reciterà insieme a Will Smith

Ad agosto del 2020, apprendevamo che Will Smith e Kevin Hart sarebbero stati i protagonisti del remake di Un Biglietto in Due (Planes, Trains and Automobiles), iconica commedia del 1987 scritta e diretta da John Hughes.

Poi, per un paio di anni, silenzio. Ora, intervistato da Entertainment Tonight Canada, Kevin Hart ha potuto aggiornare un po’ su questa nuova versione de Un Biglietto in Due.

La star ha detto:

Lo stiamo ancora scrivendo. Parli del remake con me e Will Smith, giusto? Ci stiamo lavorando! Sono molto emozionato al pensiero di escogitare qualcosa col mio amico. Siamo tutti e due di Philadelphia e non abbiamo ancora fatto qualcosa insieme che mi pare un disservizio a noi stessi. Stiamo cercando di capire bene cosa fare. Con un film come questo, non puoi metterti al lavoro fino a che non hai per le mani qualcosa di adeguato e, talvolta, ci vuole tempo. Un sacco di bozze, un sacco di riscritture, un sacco di brainstorming. Ci arriveremo e, quando lo faremo, sarà quello che si suppone debba essere, ovvero qualcosa di straordinario.