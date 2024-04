Adam Sandler sarebbe al lavoro sul sequel di Un tipo imprevedibile (Happy Gilmore), uscito nel 1997.

A rivelarlo è Drew Barrymore in una preview del suo show:

Sono rimasta sveglia tutta la notte con mia figlia guardando Billy Madison. Ho mandato a Sandler un video di quello, e lui mi ha mandato un altro video in risposta, e ora sto aspettando di vedere se confermerà che sta scrivendo la sceneggiatura di Un tipo imprevedibile 2.

E dopo aver guardato il telefono Barrymore conferma:

Notizia appena arrivata, ho una notizia dell’ultima ora. Dirò solo questo, da fonti sicure: è in corso.

Barrymore ha deciso di fare questa domanda a Sandler dopo che Christopher McDonald, che nel primo film interpreteva il villain, aveva raccontato in un programma radiofonico che la ex co-star era alla prese con la sceneggiatura del sequel.

Due settimane fa ho visto Adam, e mi ha detto: “McDonald, adorerai questo”. Io gli chiedo: “Cosa?” E lui mi risponde: “Guarda un po’”, e mi mostra la prima bozza di Un tipo imprevedibile 2. Forse dovresti togliere questa parte perché non voglio sembrare un bugiardo, ma lui me l’ha mostrata, e ho pensato: “Beh, sarebbe fantastico”. Quindi è in lavorazione. I fan lo richiedono, dannazione!