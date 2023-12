Anche se non ci sono da tempo aggiornamenti in materia, sappiamo che la Paramount, Seth MacFarlane (I Griffin, American Dad, Ted) e Liam Neeson dovrebbero portare al cinema un nuovo capitolo di Una pallottola spuntata, la popolare saga di film comico-parodici composta da tre capitoli arrivati nelle sale nel 1988, nel 1991 e nel 1994.

Non un reboot del franchise, ma un sequel vero e proprio in cui Liam Neeson interpreterà la parte del figlio del Detective Frank Drebin impersonato dal leggendario Leslie Nielsen.

In un articolo pubblicato dall’Hollywood Reporter per i 35 anni del primo Una pallottola spuntata, il regista del film David Zucker, ideatore del lungometraggio insieme a suo fratello Jerry Zucker e Jim Abrahams, e Pat Proft, co-sceneggiatore e partner creativo abituale del celeberrimo trio Zucker-Abrahams-Zucker, hanno spiegato perché la Paramount non abbia voluto affidare a loro il nuovo Naked Gun, questo lo ricordiamo il titolo originale dei film, estromettendoli, anzi, del tutto.

Quando la testata domanda loro se la Paramount abbia mai ventilato la possibilità di tornare a lavorare col team creativo originale, spiegano:

Zucker: Pat, Mike ed io abbiamo scritto una sceneggiatura per Una pallottola spuntata 4 e abbiamo sentito dire che Jon Gonda di Paramount l’aveva letta e si era divertito tantissimo. Ma a un certo punto hanno deciso di non procedere con Pat, Mike e me. E così hanno scelto di collaborare con Seth MacFarlane per questo film che verrà diretto da Akiva Schaffer e interpretato da Liam Neeson. Non sono mai riuscito a incontrarmi con Seth.

Proft: Non sono felice – e c’è una storia dietro. E non sono soddisfatto. Può darsi che alla fine uscirà e sarà anche un bel film – e buon per loro in caso – ma di certo dovrei essere io a scriverlo. Avrei dovuto farlo io.

Zucker: Quattro anni fa circa, Pat ed io abbiamo avuto una riunione da Paramount con l’allora capo della produzione. Era una donna che si è lamentata di un passagio che Pat ed io avevamo scritto su una poliziotta che doveva adattare il suo panciotto antiproiettile o fare una riduzione del seno o qualcosa del genere. Una battuta di poco conto, ma per loro è stato troppo. Non riesco nemmeno a immaginare quanto stiano limitando chiunque faccia Naked Gun 4, se sono così spaventati. Non siamo coinvolti, e abbiamo riproposto quello che doveva essere Naked Gun 4 chiamandolo Counterintelijence, con una L sola e una J, e usciremo con quello.

Proft: Ci hanno completamente fatto fuori. La parte sfortunata è che Paramount è proprietaria del marchio, quindi possono fare quello che cavolo vogliono. Ecco, è tutto.