David Zucker, il regista di Una pallottola spuntata torna ad accusare Hollywood: “Stanno distruggendo la comicità”

David Zucker, regista e sceneggiatore di perle della comicità cinematografica come L’aereo più pazzo del mondo, Una pallottola spuntata e Top Secret! è tornato a ripetere una ben sua nota battuta – “Oggi girerei L’aereo più pazzo del mondo senza battute” – nel corso di una nuova intervista.

Parlando con Dennis Prager, David Zucker ha potuto dire la sua circa lo stato di salute della comicità in quel di Hollywood partendo proprio dalla sua considerazione di cui sopra:

Quando organizziamo delle proiezioni di L’aereo più pazzo del mondo ci viene spesso chiesto se sarebbe possibile fare un film come quello oggigiorno. La prima cosa che mi viene in mente è sì, però senza le battute.

Poi aggiunge:

Io e il mio attuale partner di scrittura, Pat Proft, abbiamo realizzato una parodia di James Bond e Mission: Impossible. Una produttrice ci ha detto che “Questa battuta sta diventando un po’ rischiosa”. Era una blanda battuta sulla protagonista femminile. Dato che era passata dal dipartimento di polizia all’FBI… aveva bisogno di una riduzione del seno per entrare nel giubbetto di kevlar.

Zucker ha ammesso di essere rimasto alquanto incredulo:

Era una roba leggerissima. Di certo non una delle nostre cose più divertenti fra l’altro, ma, a quanto pare, era comunque troppo. Ho pensato che se i criteri erano quelli, eravamo nei guai. Stanno distruggendo la comicità per via di un 9% di persone prive di senso dell’umorismo.