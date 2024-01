È da un po’ di tempo che non abbiamo aggiornamenti di sorta su Una pallottola spuntata 4, la pellicola che verrà prodotta per Paramount da Seth MacFarlane (I Griffin, American Dad, Ted), scritta e diretta da Akiva Schaffer e interpretata da Liam Neeson, che vestirà i panni del figlio del Detective Frank Drebin impersonato dal leggendario Leslie Nielsen.

Intervistato da Collider per la promozione della serie Tv di Ted che verrà proposta in esclusiva su Peacock negli USA, Seth MacFarlane ha avuto modo di rilasciare un rapido aggiornamento in materia confermando che Una pallottola spuntata 4 è in fase attiva di sviluppo:

Ci stanno lavorando mentre noi siamo qua a parlare. Akiva Schaffer, che ha scritto la bozza della sceneggiatura insieme al suo team, ha fatto un lavoro straordinario ed è in fase di sviluppo. È un progetto decisamente molto vivo.

Qualche settimana fa, in uno speciale dell’Hollywood Reporter dedicato ai 35 di Una pallottola spuntata, David Zucker, ideatore del lungometraggio insieme a suo fratello Jerry Zucker, Jim Abrahams e Pat Proft, ha spiegato di avere molti dubbi circa la libertà creativa posseduta dai realizzatori del nuovo film. Zucker crede che, per paura di dare vita a qualcosa che possa offendere qualcuno, la Paramount imporrà dei limiti creativi:

Quattro anni fa circa, Pat ed io abbiamo avuto una riunione da Paramount con l’allora capo della produzione. Era una donna che si è lamentata di un passagio che Pat ed io avevamo scritto su una poliziotta che doveva adattare il suo panciotto antiproiettile o fare una riduzione del seno o qualcosa del genere. Una battuta di poco conto, ma per loro è stato troppo. Non riesco nemmeno a immaginare quanto stiano limitando chiunque faccia Naked Gun 4, se sono così spaventati.

