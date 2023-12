Una poltrona per due, il film del 1983 di John Landis, interpretato da Dan Aykroyd, Eddie Murphy e Jamie Lee Curtis, è un classico fra i classici nel novero della filmografia del regista di Blues Brothers e Animal House. Una commedia che poi, in Italia, ha uno status leggendario tutto suo considerato che viene riproposta praticamente ogni anno in televisione su Italia 1 la sera della vigilia di Natale ottenendo costantemente degli ascolti ottimi.

Ebbene, a quanto pare Dan Aykroyd avrebbe proposto un sequel del lungometraggio alla Paramount, la major che aveva prodotto la pellicola. In un’intervista focalizzata sui suoi lavori passati e futuri, nel momento in cui la discussione è virata in zona Louis Winthorpe e Billy Ray Valentine, la star ha lodato la sceneggiatura che, all’epoca, venne realizzata da Timothy Harris e Herschel Weingrod aggiungendo poi:

L’anno scorso ho ideato un sequel per Eddie e me che ho presentato alla Paramount.

Se lo studio deciderà di realizzarlo davvero la sua idea è che Harris e Weingrod possano contribuire alla cosa o che, almeno, lo aiutino a ottenere i diritti. Aggiunge poi che la sua idea su come la storia che ha elaborato, ambientata chiaramente ai giorni nostri, abbia del potenziale:

È valida gente, è davvero valida.

