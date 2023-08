Una scuola a tema Harry Potter in Indiana, negli Stati Uniti, la Spellcaster’s Academy, è sotto indagine da parte della città di Westfield per potenziale violazione di diritto d’autore e per problemi legati alla zonizzazione.

La scuola a quanto pare non ha ricevuto i permessi di edificazione ed è improbabile che abbia ricevuto il consenso da parte della Warner Bros. e di J.K. Rowling di sfruttare a scopo di lucro materiale protetto da copyright.

Come riportato da IndyStar, lo scopo della Spellcaster’s Academy è fornire ai bambini non privilegiati un ambiente di apprendimento alternativo. Un ambiente chiaramente ispirato a Hogwarts, come si vede dalla prima foto della struttura, arricchita da un prato su cui spuntano le caratteristiche porte del gioco del Quidditch.

Sul sito della Spellcaster’s Academy si legge inoltre che la struttura fungerà da Airbnb permettendo di offrire ospitalità a partire da 270 dollari a notte. I profitti saranno tutti impiegati nell’operatività della scuola.

Attendiamo a questo punto i risultati dell’indagine.

Harry Potter-themed school, Spellcaster's Academy, sparks investigation in Indiana https://t.co/bzkmDLqecJ — Enquirer (@Enquirer) August 22, 2023

