Sebbene nulla sia stato ancora ufficialmente confermato su Uncharted 2, sequel del film d’avventura con Tom Holland, ispirato all’omonimo videogioco, Mark Wahlberg ha una bella notizia per i fan.

L’attore di recente ha parlato ai microfoni di ScreenRant rivelando un dettaglio interessante riguardo il suo aspetto fisico e sullo sviluppo del seguito.

“Mi hanno chiamato oggi per dirmi che hanno ricevuto la sceneggiatura e quindi mi hanno consigliato di iniziare a farmi crescere i baffi visto che ci vorrà un po’ di tempo” ha svelato l’attore. “Vorrei davvero capire come si svolgerà la storia e dove questa nuova avventura ci porterà. Per il momento sono solo molto emozionato all’idea di iniziare. Il pubblico ha amato il primo, quindi si vedrà”.

Fonte: Screenrant

