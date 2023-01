Uncharted: i fan esprimono disappunto per il film non all’altezza della serie di The Last of Us

Uscito a febbraio del 2022 in piena esplosione di variante Omicron, il film di Uncharted con Tom Holland è comunque riuscito a ottenere un incasso decisamente “confortante” di 401 milioni di dollari (Fonte: Box Office Mojo).

Detto questo, l’apprezzamento critico della pellicola basata sulla popolare saga videoludica di Uncharted non è stato particolarmente elevato e degno di nota (Rotten Tomatoes segnala solo un 41% di recensioni positive).

Tutto il contrario di quello che è accaduto alla serie Tv di The Last of Us che, come il lungometraggio di Ruben Fleischer, è sì prodotta da PlayStation Productions, ma con l’apporto finanziario e creativo della HBO e vede a capo della direzione artistica Craig Mazin, autore dell’acclamata Chernobyl, e del game director della saga, Neill Druckmann. Contrariamente al film di Uncharted dove è stato coinvolto principalmente per iniziative promozionali (Druckmann è il co-presidente della Naught Dog, casa di sviluppo di entrambe le IP videoludiche ed ha lavorato come designer o direttore creativo anche a svariati titoli delle avventure di Nathan Drake, ndr.), in The Last of Us Druckmann ha seguito in maniera certosina lo sviluppo della serie, dirigendo anche una puntata. Non a caso, The Last of Us ha unito critica e pubblico in una serie quasi infinita di ovazioni e attestati di apprezzamento.

Tutti quei e quelle fan di Uncharted che non hanno potuto fare a meno di notare la differenza qualitativa fra le due produzioni, hanno sfogato ironicamente su Twitter il loro disappunto.

Ecco una rassegna di Tweet:

uncharted fans watching the last of us get a HBO 1:1 adaption while they got mark wahlberg pic.twitter.com/KmLRLD4gO5 — anth (@up2anth) January 16, 2023

the opening sequence alone better than that whole dam movie honestlypic.twitter.com/JKohHSfMx5 — anth (@up2anth) January 16, 2023

One of the worst castings ever pic.twitter.com/p6G6y3dlRR — 𝙋𝙝𝙖𝙣𝙩𝙤𝙢⛧ (@phantomhail) January 19, 2023

Uncharted fans watching The Last of Us after having to see Mark Wahlberg as sully pic.twitter.com/hOqz82ju1p — Haaris (@TrilogyFiIm) January 18, 2023

uncharted fans watching the last of us get a HBO 1:1 adaption while they got mark wahlberg pic.twitter.com/x5DpIlXV6E — Proletariat Dead Reckoning Part One (@PostingProle) January 16, 2023

Some #TheLastOfUs fans complaining about casting, when Uncharted fans have Mark Wahlberg as Sully pic.twitter.com/g4PTzXrPxh — BLURAYANGEL 🦇 (@blurayangel) January 20, 2023

Already there is. The Last of US ❤️… Also maybe Uncharted..not the mess that movie created. Uncharted should be a proper series. https://t.co/gZyGOq5J3H — Sarang Bhagat (@BhagatSarang) January 20, 2023

