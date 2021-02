In una chiacchierata fatta con GQ in occasione dell’uscita dinei cinema americani,ha parlato anche die delle preoccuopazioni che ha avuto mentre si calava nei panni di Nathan Drake, il protagonista della popolare IP videoludica della

Ecco cos’ha detto Tom Holland a proposito di Uncharted:

Appena cominci a preoccuparti di cose come “Vengo bene in questa inquadratura?” la recitazione diventa qualcosa che non è solo interpretare un personaggio. Penso che, nella mia performance in Uncharted, ci siano degli elementi che mi fanno sembrare sotto all’incantesimo del “Ok, ora voglio avere un bell’aspetto. Voglio che sia il mio momento cool”. Ho dovuto interpretare questo personaggio che è molto duro, un vero stoico, in pratica Mark Wahlberg. Si suppone che il mio personaggio sia un ca**o di eroe d’azione! Ma ancora non ho visto nulla e non so se ce l’ho fatta davvero. Ma è stata comunque una lezione che ho imparato perché, a volte, si trattava più di stare in una determinata posa per vedere i bicipiti sporgenti che altro. Un errore, qualcosa che, probabilmente, non rifarò più.