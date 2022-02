Non è stato accolto particolarmente bene dalla critica, il film conche arriva oggi nei cinema italiani.

Su Rottentomatoes, al momento, il lungometraggio Sony è a quota 40% con 98 recensioni (ricordiamo che la percentuale non fa riferimento alla media dei voti, ma alla media fra recensioni ritenute positive e quelle ritenute negative):

Comicbook ha chiesto un parere al regista Ruben Fleischer in persona:

Le reazioni della critica, dico la verità, sono una seccatura semplicemente perché lavoriamo sodo, soprattutto perché dopo averlo visto con il pubblico so quanto è piaciuto. Sono rimasto molto sorpreso da quanto siano state negative, credo siano state ingiustificate, perché come hai detto il pubblico ha amato il film e in caso contrario non avrebbe avuto successo. Lo ammetto, è stato scoraggiante.