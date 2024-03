A maggio arriverà su Netfix Unfrosted: The Pop-Tart Story, commedia di e con Jerry Seinfeld incentrata sulla nascita dei celebri biscotti della Kellogg’s. In un’intervista con Empire, il regista ha parlato delle fonti d’ispirazioni per il progetto:

Ricordate la scena di Uomini veri in cui Jeff Goldblum e Harry Shearer corrono lungo il corridoio, irrompono nella sala riunioni buia e dicono: “Si chiama… Sputnik!“? Ecco cos’è questo film.

Ma non solo: Seinfeld cita anche la saga di Il Padrino e Il petroliere di Paul Thomas Anderson. “Rubiamo da ogni film che ci viene in mente perché amiamo i film“, spiega. Un’altra influenza chiave? Mad Men, celebre serie con al centro le vicende di un’agenzia pubblicitaria negli anni ’60:

Sono ossessionato da quella serie. Questo, unito alla stupidità del mondo dei cereali, noiosi dirigenti che discutono di crostate, cereali e glassa, mi è sembrato [creare] un mondo divertente in cui stare. Ho sempre voluto essere un adulto da bambino. Volevo avere l’aspetto degli adulti negli anni ’60, ma quando sono diventato adulto non avevano più quell’aspetto. Quindi questa è stata l’occasione per tornare indietro e fare quel look.

Il ricco cast del film comprende anche Hugh Grant, nei panni nientemeno che di Tony la tigre. Ecco una foto dell’attore pubblicata dal magazine:

“È stata la parte più bella di tutta la faccenda, onestamente“, dice Seinfeld a proposito del casting di Grant. “Perché sono un suo fan sfegatato“. Durante il provino, “Hugh mi ha chiesto se fosse importante che Tony la Tigre avesse un accento britannico. Gli ho risposto: ‘No, chi se ne frega?‘”.

Cosa ne pensate? Quanto attendete Unfrosted: The Pop-Tart Story? Lasciate un commento!

