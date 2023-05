Il DailyMail riporta che un uomo di nome Jack Bissell, di 35 anni, ha provato a introdursi nella casa di Benedict Cumberbatch a nord di Londra.

L’ex chef del Beaumont Hotel di Mayfair è riuscito a superare il cancello di ferro della casa da 3,5 milioni di dollari e ha distrutto il citofono usando un coltello e urlando minacce come: “So che ti sei trasferito qui, spero che venga ridotta in cenere”.

Cumberbatch, sua moglie e i loro tre figli erano in casa al momento dell’accaduto e hanno sentito le urla dell’uomo fin quando non è corso via. Le autorità sono riuscite a rintracciarlo grazie a delle tracce di DNA presenti sul citofono.

“Naturalmente tutta la famiglia era terrorizzata e temeva che l’uomo riuscisse a entrare e facesse loro del male” ha commentato una fonte. “Fortunatamente non c’è riuscito, ma da allora Benedict e Sophie hanno fatto fatica a dormire“.

Bissell si è dichiarato colpevole, ha ricevuto una multa di 250 sterline e un’ordinanza restrittiva di tre anni che gli vieta di avvicinarsi alla famiglia Cumberbatch e all’area in cui vivono.

