L’uomo nel buio – Man in the Dark: Stephen Lang allude a un terzo film

Durante un’intervista con ComingSoon.net, Stephen Lang ha parlato di cosa provi a interpretare un personaggio come quello di L’uomo nel buio – Man in the Dark.

Ha poi lasciato intendere che sia in sviluppo un terzo film dopo che il primo film, con un budget di circa 10 milioni di dollari, ha incassato in tutto il mondo 157,7 milioni di dollari, mentre il secondo ne ha incassati 53.

Nei sequel di cui parli, come Man in the Dark, non mi risulta difficile spalancare le porte e finire nel cervello del Cieco. Non è un posto in cui mi piace trascorrere il tempo, ma quando lo faccio lo trovo un posto molto interessante. Mi sono divertito, se questa è la parola giusta, ma è andata così… mi sono goduto le riprese del primo e del secondo film tantissimo, così come intendo godermi le riprese del terzo.