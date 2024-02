In una recente intervista a Variety durante i SAG-AFTRA Awards, Juno Temple ha rivelato di aver quasi terminato il suo lavoro sul set di Venom 3, cinecomic Marvel/Sony atteso nelle sale per questo novembre.

Ecco le sue parole:

Ci stiamo avvicinando alla conclusione. È stata una corsa selvaggia e meravigliosa. È così nuovo per me. È un grande set! Pazzesco. È stato molto divertente e ho potuto lavorare con persone fantastiche. Nella mia carriera ho avuto la fortuna di avere compagni di cast incredibili. Non vedo l’ora che esca nelle sale del mondo. Penso che sarà un bel film.