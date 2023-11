Finito lo sciopero degli attori, sono ripartite ufficialmente le riprese di Venom 3 con Tom Hardy.

A darne l’annuncio è stato l’attore con una foto pubblicata su Instagram in cui lo vediamo in compagnia della regista Kelly Marcel.

Anche in questo caso notiamo l’attore con gli stessi abiti indossati nella scena dei titoli di coda di Spider-Man: No Way Home (ambientata però in Messico).

A dirigere il lungometraggio c’è Kelly Marcel, sceneggiatrice e produttrice dei primi due capitoli cinematografici sul simbionte Marvel. Tom Hardy torna nel cast affiancato da Chiwetel Ejiofor e Juno Temple.

Il primo film del franchise è stato diretto da Ruben Fleischer e il secondo da Andy Serkis.

Cosa ne pensate e quanto attendete il terzo Venom con Tom Hardy? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

Seguiteci su TikTok!

Classifiche consigliate