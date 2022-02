Il regista del primo film di, Ruben Fleischer, è attualmente impegnato nella promozione stampa dila pellicola basata sulla saga di videogame omonima.

In un’intervista con Cinema Blend, il filmmaker ha parlato di un tema caldissimo fin da quando il secondo Venom – diretto, lo ricordiamo, non da lui, ma da Andy Serkis – è arrivato al cinema: il possibile crossover con Spider-Man. La testata gli domanda anche se sia in qualche modo interessato a dirigerlo.

Ruben Fleischer ha detto:

Dobbiamo vedere. Onestamente, vedere questi due mondo convergere sarebbe come un sogno che diventa realtà. Fra questi due personaggi ci sarebbe una battaglia formidabile a prescindere che sia io o un’altra persona a dirigerlo. Sarei senza dubbio eccitatissimo al pensiero di vederla!

Come noto, i due personaggi sono già in qualche modo collegati dalle scene post-crediti di Venom: la furia di Carnage e Spider-Man: No Way Home. Gli sceneggiatori del terzo Spider-Man, Erik Sommers e Chris McKenna, hanno spiegato qualche settimana fa perché, pur venendo da un altro universo, Venom fosse comunque a conoscenza dell’esistenza di Peter Parker e Spider-Man. Trovate tutto in questo articolo.

Trovate tutte le informazioni su Uncharted nella nostra scheda del film!

Potete restare in contatto con la redazione di BadTaste+ anche su Twitch!