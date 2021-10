Attenzione: l'articolo contiene spoiler

la presenza di uno spoiler grosso come un grattacielo da 90 piani con l’apposito tag

contiene delle anticipazioni sulla scena post-crediti

Anche se abbiamo indicato, ripetiamo anche qua che il seguente articolo su Venom: la furia di Carnagedella pellicola diretta da Andy Serkis e interpretata da Tom Hardy.

Se state ancora leggendo, diamo dunque per scontato che abbiate letto e riletto l’avviso e abbiate deciso di cedere alla curiosità.

Con la complicità dell’arrivo della pellicola nei cinema statunitensi, in Italia dovremo attendete ancora un po’ perché uscirà il 14 ottobre, sono cominciati ad arrivare online i resoconti di quello che accade nella scena extra. Un segmento che sembra una vera e propria anticipazione di un crossover a lungo rumoreggiato e atteso dai fan.

Proseguiamo con ordine grazie al riepilogo che è stato fatto da ComicBook.

Il sito segnala che la scena post-crediti sarà, chiaramente, collegata all’introduzione del Multiverso nell’Universo Cinematografico della Marvel, un elemento narrativo, questo, che renderà percorribile una strada che, fino a qualche mese fa, pareva impossibile da intraprendere: l’incontro fra lo Spider-Man di Tom Holland con i cinecomic realizzati dalla Sony e dedicati a quei personaggi della Casa delle Idee dei quali detiene ancora i diritti di sfruttamento. Ricordiamo infatti che prima dell’acquisizione della Marvel da parte della Disney, la Sony si era impadronita della possibilità d’impiegare, al cinema, Spider-Man e svariati altri personaggi a lui collegati. Poi, come noto, la major ha messo in piedi una collaborazione con la Disney e i Marvel Studios che ha portato all’inserimento dell’Uomo Ragno nell’UCM, in una storyline però staccata da quella di Venom and co che preculdeva la possibilità di crossover ben noti in ambito fumettistico.

Ora però, con l’arrivo del Multiverso, tutto è possibile a quanto pare.

Ed eccoci arrivare alla scena post crediti in questione.

Venom: la furia di Carnage, cosa accade nella scena post-crediti?

Dopo la battaglia di Eddie Brock (Tom Hardy) e Venom contro il Carnage di Cletus Kasady (Woody Harrelson) e una progenie simbionte aliena, i due si ritirano in una fatiscente camera d’albergo su un’isola sperduta. Mentre stanno guardando una telenovela, Venom esclama “Tutti abbiamo un passato, Eddie. 80 miliardi di anni luce di mente e conoscenza alveare dell’universo farebbero esplodere la tua piccola testolina” offrendo poi a Eddie la possibilità di conoscere solo una piccolissima frazione di quello che i simbionti hanno vissuto.

La stanza comincia a scuotersi. “Cosa succede?” chiede Venom mentre la loro fusione mentale dà vita a una brillante luce gialla in forte espansione. All’improvviso, e senza una spiegazione, la stanza torna immobile. Sulla televisione, la disturbata trasmissione della telenovela è sostituita dal report di una breaking news da parte di J. Jonah Jameson (J.K. Simmons) di TheDailyBugle.net.

Eddie è scosso e non sa dove si trovano. La stanza è cambiata. “Cos’hai fatto?”.

“Non sono stato io” afferma Venom, mentre l’attenzione di Eddie viene catturata dalla scioccante rivelazione del notiziario in diretta. Sulla televisione, rivediamo il servizio visto alla fine di Spider-Man: Far From Home, quello in cui viene svelata la vera identità dell’Arrampicamuri, Peter Parker.

Quando viene fatto il nome di Parker, Venom prende possesso del corpo di Brock, mentre uno Spider-Man ormai smascherato viene accusato dell’omicidio di Mysterio (Jake Gyllenhaal). “Quel tizio” ringhia Venom leccando, con la sua lunga lingua, il broadcast televisivo.

All’improvviso irrompe in scena un vacanziero con addosso dei bermuda da mare, sorpreso dalla presenza di un disorientato Eddie Brock “Amico, cosa ci fai nella mia stanza?”. Eddie non ha la più pallida idea di come ci sia finito.

E poi il classico “Venom ritornerà”.

Chiaramente, resta da capire come possa essere finito Venom nella linea temporale dell’Universo Cinematografico della Marvel. ComicBook fa notare che il momento in cui, nella scena, si vede la luce gialla, il tutto è simile al frangente visto nel trailer di Spider-Man: No Way Home in cui Peter Parker distrae Doctor Strange mentre è intento a realizzare l’incantesimo (GUARDA IL TRAILER). Eppure, pare essere ambientato prima dei fatti che verranno narrati nel terzo Spider-Man di Jon Watts cosa che porta inevitabilmente a un’altra ipotesi: quella che tutto sia collegato alle azioni di Sylvie in Loki, la serie TV arrivata a giugno su Disney+, e alla nascita del Multiverso come conseguenza dell’uccisione di Colui che rimane (in questo articolo trovate un’interessante congettura, poi smentita con scarsa convinzione dalla regista di Loki, che collega il momento poc’anzi citato dello show con Tom Hiddleston alla nascita di Scarlet Witch). Come sarà o come non sarà resta, dunque, da scoprire con i prossimi progetti cinematografici della Sony e dei Marvel Studios. Quello che è sicuro è che, in aggiunta alle varie dichiarazioni sibilline rilasciate da Andy Serkis e Tom Hardy più o meno di recente sul possibile incontro fra Venom e Spider-Man, la stessa dirigenza Sony già mesi fa (via Variety), lasciava chiaramente capire che c’era un piano per avvicinare sempre di più i due franchise.

Venom: La furia di Carnage arriva negli Stati Uniti il 1° ottobre, mentre in Italia il 14 ottobre. Nel cast ci saranno anche Michelle Williams e Naomie Harris, quest’ultima dovrebbe interpretare Shriek.

La sinossi:

Tom Hardy ritorna sul grande schermo nel ruolo del “protettore letale” Venom, uno dei personaggi Marvel più enigmatici e complessi. Diretto da Andy Serkis, tra i protagonisti anche Michell, Naomie Harris e Woody Harrelson, nel ruolo del villain Cletus Kasady/Carnage.

Le riprese di si sono tenute a Londra e poi si sono spostate a San Francisco. Il direttore della fotografia è Robert Richardson, premio Oscar per JFK, The Aviator e Hugo Cabret. La sceneggiatura, ricordiamo, è stata scritta da Kelly Marcel con il contributo di Tom Hardy.

Nonostante l’apprezzamento critico disastroso, il primo Venom è riuscito a incassare ben 856 milioni di dollari al botteghino mondiale a fronte di un budget di circa 100 (escluse le spese di promozione).

