Durante un’intervista con il New York Times, Robert Downey Jr. ha parlato del remake di Vertigo di Alfred Hitchcock, anche noto come La donna che visse due volte.

L’attore ha parlato dell’ambizioso progetto, alludendo al fatto che sarà adattato per la sensibilità moderna:

No, ma sembra una cosa folle. Esatto! Neanche rischioso, ma una cosa ridicola anche solo da considerare. Ottimo, parliamone! Prima di tutto, chi sarebbero i nostri collaboratori? Dobbiamo amarli e rispettarti. E secondo, rileggiamo la sinossi originale. Possiamo fare dei passi in avanti [ride].

Il riferimento dell’attore probabilmente è a una delle sinossi della pellicola, che riportiamo a seguire, che vede tutto dalla prospettiva maschile declinando la figura della donna in chiave dispregiativa:

Un ex investigatore della polizia di San Francisco si destreggia tra i demoni personali e l’ossessione per una donna bellissima che è stato ingaggiato per pedinare. Una donna che potrebbe essere profondamente disturbata.