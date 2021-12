Qualche ora fa l’attore ha dedicato un post su Instagram al compianto Paul in occasione dell’anniversario della sua morte, avvenuta il 30 novembre 2013. “Avrei così tanto da dirti” ha esordito l’attore prima di raccontare del momento in cui disse al suo amico che avrebbe avuto una figlia:

Le tragedie nella vita portano a benedizioni se continui ad avere fede. Guarda questa foto Pablo, ti farà sorridere. Quello stesso angelo per cui mi hai fatto preparare in modo meraviglioso grazie ai tuoi preziosi consigli è lo stesso angelo che quel tesoro di Meadow ha scelto come damigella d’onore.

Come avrei mai potuto saperlo nel 2008 sul set di Fast… ma magari tu lo sapevi. Mi manchi, i miei figli mi dicono sempre che “zio Paul è con te papà” e so in cuor mio che hanno ragione. Mi manchi, Pablo…