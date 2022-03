Poco fa, abbiamo segnalato l’ingresso nel cast di, l’attesissimo nuovo capitolo della saga con Vin Diesel and company, di Daniela Melchior, ( ECCO TUTTI I DETTAGLI ).

Ed è stato proprio Vin Diesel a essere tornato su Instagram a un mese di distanza dall’ultimo post con un nuovo messaggio indirizzato ai fan della saga di Fast & Furious con cui ha anche voluto commentare il mese di silenzio social:

Buondì pianeta…

So che è da un po’ che non posto nulla, ma quando vedo che le persone soffrono nel mondo, tendo ad allontanarmi un po’ dalla superficialità dei social media. Comunque so bene che molti di voi aspettano sinceramente degli aggiornamenti da me anche in riferimento al mio stato d’animo. Mi sto avvicinando al finale della saga di Fast & Furious. È un processo molto intenso, ma, grazie a Dio, c’è un numero di persone d’incredibile talento che mi sta assistendo nel completamento della mitologia. E non posso fare a meno di riflettere sul fatto che… siete tutti parte del viaggio di questa saga. Fate tutti parte della famiglia. Ed è davvero incredibile che la Universal si sia impegnata a realizzare questo finale in due parti. Il loro supporto, la fiducia che pongono in questa mitologia mi sorprende e mi fa sorridere di cuore. Ci sono degli angeli in arrivo in questa mitologia che vi faranno sorridere. Haha. Vi amo tutti, dal profondo della mia anima. Spero di rendervi orgogliosi.