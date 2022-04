Warner Bros. Discovery, la nuova società nata dalla fusione tra Discovery Inc. e l’ormai dissolta WarnerMedia scorporata da AT&T , sarebbe pronta a rimettere totalmente in discussione la

A diffondere la notizia Variety, che cita varie giudicate affidabili. Uno dei piani di David Zaslav, CEO delle due compagnie in via di fusione, avrebbe già iniziato a riflettere assieme alla leadership su come rendere la DC una divisione verticale molto più consolidata di adesso. Attualmente, oltre ai fumetti, la DC realizza serie tv e film affidandosi rispettivamente alle divisioni Warner Bros. Pictures Group e Warner Bros. Television. Il tentativo della nuova dirigenza potrebbe essere quello di allineare creativamente la produzione di tutti i contenuti sotto un unico braccio, massimizzandone il potenziale.

Secondo Variety, nelle ultime settimane Zaslav avrebbe incontrato dirigenti con grande esperienza nella creazione di franchise: non è difficile immaginare che si stia pensando a una figura paragonabile a quella di Kevin Feige per i Marvel Studios, e cioè un produttore con una grande capacità creativa e il polso saldo. Uno dei nomi citati è quello di Emma Watts, che ha una grandissima esperienza alle spalle grazie alla 20th Century Fox e più recentemente alla Paramount, anche se non sembra che un accordo con lei sia sul tavolo.

Alcuni insider di Discovery, inoltre, evidenziano che sebbene la DC abbia raggiunto un grande successo economico con film come Aquaman e The Batman, la mancata coerenza tra i film e le serie tv non contribuirebbe a valorizzare il brand. Inoltre non vengono viste di buon occhio decisioni come quella di lasciare inutilizzato un personaggio chiave come Superman.

Ricordiamo che recentemente la DC è stata rimessa in carreggiata, creativamente parlando, dal passaggio di consegne tra Jon Berg e Geoff Johns verso Walter Hamada, e negli ultimi tempi ha trovato maggiore integrazione tra i film e le serie in streaming (basti pensare agli spin-off televisivi di The Batman e The Suicide Squad). Hamada è sotto contratto fino alla fine del 2023, e non è escluso che possa essere lui la figura cercata da Zaslav.

Vi terremo aggiornati!