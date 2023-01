La Warner Bros. pronta a cedere i diritti di “Lo Hobbit” e “Il Signore degli Anelli?”

FoF riporta in esclusiva che la Warner Brothers Pictures sarebbe in trattative per cedere i diritti di Lo Hobbit e Il signore degli anelli alla Middle-earth Enterprises (MEE).

La MEE, a quanto pare, avrebbe chiesto allo studio di rinunciare “amichevolmente” ai diritti cinematografici delle opere entro la fine del 2023 in modo da procedere nella ricerca di un nuovo acquirente.

La compagnia AFC sarebbe attualmente impegnata nella negoziazione dei termini di uscita con la Warner Bros. a nome dell’Embracer Group che ha comprato la Middle-earth Enterprises proprio qualche mese fa.

L’uscita di scena dello studio non dovrebbe avere alcun impatto sull’uscita di The War of the Rohirrim, l’anime previsto per l’anno prossimo. Quel che è certo è che chiunque entri in gioco per acquistare i diritti del franchise dovrà avere le “tasche piene”.

Per fare un esempio, Embracer Group ha appena venduto i diritti di Tomb Raider ad Amazon per una cifra di circa 600 milioni di dollari, diventando quindi il più imponente sforzo produttivo del colosso dopo Gli anelli del potere.

Per il momento le trattative sono ancora in fase iniziale, ma va detto che già all’epoca dell’acquisizione di MME, le intenzioni di Embracer Group erano ambiziose, visto che nel comunicato stampa avevano annunciato l’opportunità di “esplorare ulteriori film basati su personaggi del Signore degli Anelli come Gandalf, Aragorn, Gollum, Galadriel, Eowyn e altri personaggi dei lavori letterari di Tolkien, e fornire nuove opportunità ai fan di esplorare questo mondo di finzione attraverso il merchandising e altre esperienze”.

Se tutto andrà come preventivato, le storie in questione non prenderanno vita sul grande schermo con la Warner Bros. Pictures.

Vi terremo in aggiornamento su tutti gli sviluppi.