La Warner Bros. sta “rielaborando” molti dei suoi film: “Stiamo facendo progressi”

Ieri sera, Warner Bros. Discovery ha svelato i dati fiscali dell’ultimo trimestre del 2022, approfittando per fare grandi annunci, uno su tutti quello relativo ai nuovi film del Signore degli Anelli.

L’amministratore delegato David Zaslav ha inoltre colto l’occasione per parlare del nuovo modus operandi dello studio, che non sarà più costellato di prodotti insoddisfacenti:

Uno dei nostri dogmi è di non distribuire contenuti prima che siano pronti. Ci sono un mucchio di film che stiamo rielaborando, e in questo senso stiamo facendo molti progressi. Con il gioco di Hogwarts ci siamo presi numerosi mesi aggiuntivi per sistemare certe cose e farle a dovere.

Non puntiamo a far uscire qualcosa velocemente, non ci interessa rispettare una certa data d’uscita. Quello che conta è raccontare la storia migliore.

Credo ci sia un’enorme opportunità con i film della Warner Brothers di investire in contenuti e storie di qualità, ma non intendiamo raccontare alcuna storia fin quando non sarà pronta. Credo noterete una grossa differenza in futuro, quando distribuiremo qualcosa sarà un prodotto al massimo delle sue potenzialità.