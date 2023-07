Patrick Wilson è tornato a parlare di Watchmen durante la promozione stampa d’Insidious: la porta rossa il nuovo film della saga diretto dal già citato Wilson e da lui interpretato insieme a Ty Simpkins, Hiam Abbass, Sinclair Daniel, Andrew Astor, Rose Byrne.

L’attore, che nel cinecomic di Zack Snyder ha interpretato Daniel Dreiberg / Gufo Notturno II, spiega che a suo modo di vedere Watchmen ha preparato la strada e facilitato l’arrivo di cinecomic come Avengers.

Patrick Wilson, riflettendo sull’eredità di Watchmen, ha spiegato:

Watchmen è l’unico film fra quelli che ho interpretato che ho guardato dall’inizio alla fine quando è stato proiettato alla premiere. Quel film è fantastico. Volevo condividerlo con mio figlio. Probabilmente volevo anche mandare avanti la scena in cui io e Malin [Akerman] siamo sulla nave. Dovevo rimanere vicino a questo film. Volevo guardarlo da un punto di vista più maturo, come regista. Sapevo che Zack [Snyder] era avanti rispetto agli altri. È strano dire oggi che il pubblico non era pronto per quello, ma hai bisogno di un film del genere. Hai bisogno di film che siano così oscuri, in maniera tale che poi quelli come Avengers possano essere così leggeri. Sono davvero convinto di questa cosa. Ma sì, amo quel film. Mi piacerebbe farlo adesso. Davvero, penso che sarebbe fantastico farlo adesso.