Oltre 44 milioni di famiglie ha guardatoin streaming su Netflix nelle prime due settimane in cui era disponibile. Non è quindi stata una sorpresa apprendere che Robert Rodriguez stia già lavorando a un sequel.

E proprio in una recente intervista a Collider Rodriguez ha parlato del successo del film e del seguito a cui sta lavorando:

Sono rimasti sconcertati dal modo in cui il film sta continuando a funzionare. Lo definiscono inarrestabile. Non hanno mai visto nessun film comportarsi in questa maniera. Semplicemente andrà avanti. I bambini non smettono di guardarlo. Penso sia accaduto anche con i film di Spy Kids, ma non posso tenere traccia della cosa perché non posso stabilire quante volte i bambini abbiano visto i film in home video o su Disney Channel. Ma ora grazie alle loro stime posso dire quante volte una famiglia guarda qualcosa fino alla fine. [..] Quindi sì, vogliono sicuramente un sequel, a cui io sto lavorando, perché per loro è un nuovo franchise.