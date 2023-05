THR annuncia che la New Line ha scelto Pedro Pascal come protagonista di Weapons, il nuovo film di Zach Cregger, regista di Barbarian.

Le riprese del progetto partiranno in autunno, mentre a breve l’attore sarà impegnato sul set di Il gladiatore 2.

I dettagli sulla trama di Weapons non sono stati ancora resi noti, ma il film è descritto come un’epopea horror interconnessa con più piani narrativi, che, per quanto riguarda i toni, si colloca nel filone di Magnolia, la pellicola del 1999 diretta da Paul Thomas Anderson. Oltre a scrivere e dirigere, Cregger sarà anche produttore insieme a Roy Lee della Vertigo Entertainment e a J.D. Lifshitz e Raphael Margules della Boulderlight Productions, che hanno prodotto Barbarian. Insieme a loro anche Miri Yoon (Vertigo).

Vi ricordiamo che Barbarian è uscito nelle sale statunitensi lo scorso settembre, raccogliendo oltre 40 milioni di dollari al box-office a fronte di un budget di appena 4,5. In Italia è invece disponibile su Disney+.

