Weird: The Al Yankovic Story, ecco un poster Mondo del film con Daniel Radcliffe

JJ Harrison, artista della Mondo, ha firmato un nuovo poster di Weird: The Al Yankovic Story, il biopic con protagonista Daniel Radcliffe, affiancato da Rainn Wilson, Toby Huss, Julianne Nicholson ed Evan Rachel Wood (nei panni di Madonna).

Potete ammirare il poster qua sotto:

Weird Al Yankovich si è anche occupato della scrittura del film insieme a Eric Appel, che si è seduto in cabina di regia. Alla produzione troviamo Tango e Funny or Die, mentre la distribuzione esclusiva sarà in streaming su The Roku Channel.

