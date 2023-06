Come noto, nel nuovo film di Wes Anderson, Asteroid City (GUARDA IL TRAILER), Bill Murray non compare. La star non ha potuto partecipare perché, al tempo, era affetto da COVID-19 (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Il leggendario comedian, nei mesi scorsi, è stato accusato da più parti di aver avuto dei comportamenti inappropriati sul luogo di lavoro (trovate più informazioni qua e qua), ma, malgrado questo incidente di percorso, Wes Anderson ha specificato che la cosa non pregiudica in alcun modo il suo rapport professionale con Bill Murray che, dice, fa parte della sua famiglia:

La mia esperienza con Bill è così vasta. Bill è stato un mio grande sostenitore sin dall’inizio. Non voglio parlare dell’esperienza di qualcun altro, ma lui fa davvero parte della mia famiglia. Sai, è il padrino di mia figlia. Infatti, è stato lui a battezzarla. È stato lui a spruzzare l’acqua.

ASTEROID CITY: LA TRAMA

Asteroid City viene descritto come “una meditazione poetica sul senso della vita“, il film “racconta la storia di un’immaginaria città americana nel deserto, intorno al 1955, e della sua convention di Junior Stargazer, che riunisce studenti e genitori da tutto il Paese per competizioni accademiche, riposo e svago, commedia, dramma, romanticismo e altro ancora“.

Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

