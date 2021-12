LEGGI: la recensione

Brusca partenza peral box-office americano: come i più pessimisti ipotizzavano, infatti, il musical di Steven Spielberg ha aperto con soli 4.1 milioni di dollari venerdì, di cui 800 mila dollari alle anteprime di giovedì sera. Le aspettative d’incasso lungo il weekend si ridimensionano quindi intorno ai 10 milioni di dollari: un risultato piuttosto deludente, ma in linea con quello di altre pellicole indirizzate in particolare a un pubblico adulto, che negli Stati Uniti fatica a tornare nei cinema dove non sono in vigore obblighi particolari nell’uso delle mascherine. Prodotto da Amblin Entertainment e TSG Entertainment, il film è costato un centinaio di milioni di dollari più la promozione, e dovrà puntare a un’ottima tenuta nel corso delle vacanze di Natale (il punteggio CinemaScore “A”, in questo senso, è incoraggiante) e a una performance nettamente migliore fuori dagli USA per dirsi un successo.

Andamento decisamente più positivo quello di Encanto, sempre distribuito dalla Disney: il film d’animazione venerdì ha perso solo il 28%, raccogliendo 2.1 milioni di dollari e puntando a un weekend sopra i 9 milioni di dollari: finora ha raccolto 64 milioni di dollari negli USA.

Al terzo posto Ghostbusters: Legacy tiene ancora bene, incassando 1.7 milioni di dollari e salendo a 106 milioni di dollari complessivi.

Quarta posizione per House of Gucci, che venerdì ha incassato 1.2 milioni di dollari e nel corso del weekend dovrebbe superare i 40 milioni di dollari complessivi (ne è costati 75). Chiude la top-five di venerdì Eternals, con 800 mila dollari e un weekend che punta ai tre milioni, per un totale di 160 milioni entro domenica sera.

Fonte: BOM