Dicembre continua sotto tono al box-office americano: la prima, grande e attesa nuova uscita natalizia, ovvero, non ha infatti sortito l’effetto sperato, e così tutte le speranze ricadono su Spider-Man: No Way Home per sbloccare gli incassi di fine anno. Il film di Steven Spielberg, secondo adattamento del musical di Leonard Bernstein dopo quello iconico del 1961, ha incassato solo 10.5 milioni di dollari in circa 2,820 cinema, una cifra decisamente al di sotto delle aspettative, che pure non erano altissime. Certo, il punteggio A del CinemaScore dovrebbe riflettere un passaparola positivo, e il film si proporrà sicuramente come controprogrammazione nelle prossime settimane, quando le vacanze natalizie dovrebbero portare più gente al cinema, ma con un budget di 100 milioni di dollari West Side Story dovrà fare affidamento anche al successo internazionale per non diventare un flop. Per ora il film ha raccolto 4.4 milioni di dollari in 37 territori, per un esordio globale di 14.9 milioni di dollari.

Va ricordato che la demografica principale del musical sta faticando a tornare nei cinema statunitensi, in particolare ora con i timori verso la variante Omicron (in molti stati americani non ci sono obblighi circa l’uso delle mascherine al chiuso o l’esibizione di certificati vaccinali). Non a caso, altri musical come In the Heights – Sognando a New York quest’anno hanno faticato al botteghino.

Seconda posizione per Encanto, che tiene decisamente bene (-28%) e incassa altri 9.4 milioni di dollari, per un totale di 81.3 milioni di dollari che salgono a 151 in tutto il mondo. Ricordiamo che il 24 dicembre uscirà su Disney+.

Al terzo posto Ghostbusters: Legacy tiene bene e incassa 7.1 milioni di dollari, per un totale di 112 milioni di dollari che salgono a 164 in tutto il mondo.

Quarta posizione per House of Gucci, con 4 milioni di dollari e un totale di 41 milioni di dollari, che salgono a 92 in tutto il mondo. La classifica prosegue con Eternals, che al quinto posto incassa 3.1 milioni di dollari.

Per quanto riguarda le release arthouse, Belfast continua la sua corsa in circa 800 cinema, incassando altri 275 mila dollari e salendo così a 6.5 milioni di dollari complessivi. Licorice Pizza, grazie ad altri 176 mila dollari (una media di oltre 44 mila dollari per sala) raggiunge gli 1.1 milioni di dollari dopo tre settimane di distribuzione limitatissima in una manciata di sale. Red Rocket di Sean Baker è uscito in sei cinema, ottenendo quasi 100 mila dollari con una media per sala molto incoraggiante.

INCASSI USA 10-12/12/2021

WEST SIDE STORY – $10,500,000 / $10,500,000 ENCANTO – $9,425,000 / $71,345,055 GHOSTBUSTERS: LEGACY – $7,100,000 / $112,004,281 HOUSE OF GUCCI – $4,060,749 / $41,032,121 ETERNALS – $3,100,000 / $161,217,043 RESIDENT EVIL: WELCOME TO RACCOON CITY – $1,650,000 / $15,851,944 CLIFFORD IL GRANDE CANE ROSSO – $1,325,000 / $47,708,811 CHRISTMAS WITH THE CHOSEN: THE MESSENGERS – $1,290,000 / $13,438,000 DUNE – $857,000 / $106,210,160 VENOM: LA FURIA DI CARNAGE – $850,000 / $212,052,968

Fonte: BOM