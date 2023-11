La Writers Guild of America ha annunciato le date dei propri premi annuali, e a causa dello sciopero degli sceneggiatori ha deciso di rinviare la cerimonia di premiazione di alcuni mesi, spostandola ufficialmente dopo gli Oscar 2024.

La decisione è stata presa per ampliare le tempistiche di presentazione delle sceneggiature che vorranno proporsi per la candidatura. Lo sciopero degli sceneggiatori, lo ricordiamo, è durato quasi cinque mesi ed è finito il 26 settembre, causando un terremoto nel calendario cinematografico e televisivo e il rinvio di premi come gli Emmy (slittati da settembre a gennaio 2024).

Da oggi sarà possibile inviare le sceneggiature da prendere in considerazione, con una deadline massima del 22 dicembre per la televisione e del 9 febbraio per il cinema. Le nomination verranno annunciate il 21 febbraio, e la 76 esima cerimonia dei Writers Guild Awards si terrà il 14 aprile.

La decisione avrà un impatto non indifferente sulla stagione dei premi che culmina solitamente con gli Oscar: questi ultimi, infatti, si terranno il 10 marzo, e le nomination si terranno il 23 gennaio. Ciò significa che le nomination e la premiazione dei WGA non avranno la consueta influenza sulla campagna Oscar. I WGA Awards, ricordiamo, sono solitamente dei forti indicatori non solo dei candidati agli Oscar ma anche dei vincitori (sebbene spesso i film nominati non coincidano, per via dei diversi regolamenti legati al sindacato).

Sarà interessante vedere se, a causa dello sciopero degli attori (che al momento non è ancora terminato), anche i SAG Awards slitteranno oltre gli Oscar: a quel punto la stagione dei premi diventerebbe davvero frizzante, senza più indicatori forti a dettare la linea.

Vi terremo aggiornati!

