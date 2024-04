Durante la presentazione della Universal Picture alla CinemaCon 2024, il pubblico ha potuto ammirare nuove scene di Wicked, l’adattamento in due parti dell’omonimo musical di successo a Broadway.

Il cast è salito sul palco per parlare del progetto e poi ha presentato agli spettatori uno sguardo esteso alla pellicola.

Wicked: La descrizione delle scene

L’anteprima, come raccontato da Discussing Film, inizia con la voce di Ariana Grande (Glinda) che introduce il tutto: “Le persone nascono malvagie.. o la malvagità viene calata su di loro?”

Vediamo poi alcune scene che mostrano la preside della Shia University, Madame Morrible (Michelle Yeoh) che presenta Elphaba a Glinda come sua compagna di stanza, in sottofondo l’iconico brano “Popular”. Vediamo anche il Dottor Dillamong, una capra umanoide realizzata interamente in CGI e doppiata da Peter Dinklage, che tiene una lezione.

Seguono altre scene sempre dall’Università con Glinda e Elphaba che si esercitano nel combattimento. Glinda che fa un makeover a Elphaba. Vediamo una scena in cui Panne (Bowen Yang) fa un commento sul cappello nero a punta che ha trovato tra le cose di Glinda che dice che era di sua nonna e lo darebbe soltanto a qualcuno che detesta, in quel momento Elphaba entra nella stanza e Glinda glielo porge.

Abbiamo poi l’iconica scena di Elphaba che indossa il cappello nero nel bel mezzo della sala da ballo. Vediamo Elphaba che riceve una lettera per incontrare il mago nella Città di Smeraldo visto che dimostra di possedere qualità magiche uniche nel loro potenziale e, mentre sale a bordo del treno, implora Glinda, che non esita nemmeno un secondo, di unirsi a lei, e le due partono insieme.

A seguire, un piccolo sguardo al Mago di Oz di Jeff Goldblum e alle scimmie volanti in CGI. Elphaba confronta il mago dicendogli che non ha il vero potere mentre lui gli risponde che è proprio per questo che ha bisogno di lei.

Mentre viene riprodotto il brano “Defying Gravity” vediamo Elphaba scappare dal mago. Glinda compare sullo schermo nella bolla e nel suo iconico vestito rosa. Madame Morrible dichiara Elphaba una nemica, mentre vediamo un enorme poster ritrarla con uno sguardo malvagio e denti appuntiti, mostrato ad un’enorme folla, mentre una statua di legno della strega malvagia venire bruciata al centro della piazza cittadina.

Elphaba per la prima volta impugna la sua scopa da strega, lei e Glinda sono davanti a una grande finestra e, mentre Elphaba scappa a bordo della sua scopa dice l’iconica frase “È il mago che dovrebbe avere paura di me”.

La regia dell’adattamento in due parti è a cura di Jon M. Chu. Wicked uscirà il 28 novembre 2024 in Italia, la seconda parte il 26 novembre 2025.

