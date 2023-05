In occasione della CinemaCon, la Universal Pictures ha mostrato a giornalisti ed esercenti le prime scene di Wicked, il film di Jon M. Chu ora in fase di riprese. All’interno del materiale mostrato c’era anche un assaggio del ruolo di Michelle Yeoh, scelta per interpretare Madame Morrible.

Da pochi giorni sono disponibili ulteriori scatti rubati dal set in cui vediamo l’attrice in costume di scena, come potete vedere a seguire:

🚨 | Michelle Yeoh como Madame Morrible en el set de 'WICKED' ✨#Wicked #MichelleYeoh pic.twitter.com/Y0ZPutbiZu — Cápsula Geek 👽 (@CapsulaGeekMx) April 27, 2023

미셸 여 (Michelle Yeoh)

토니상을 수상한 브로드웨이 뮤지컬 'Wicked (위키드)'의 2부작 각색 영화 촬영 사진. 여는 마담 모리블 역을 연기. https://t.co/686VV2IYiQ pic.twitter.com/3fk5ZzKnxP — dochilove (@dochilove2) April 27, 2023

Diretto da Jon M. Chu, Wicked verrà diviso in due parti, la prima in arrivo a dicembre 2024, la seconda un anno dopo. Nel cast ci saranno Ariana Grande come Glinda, Cynthia Erivo come Elphaba e Jonathan Bailey come Fiyero. La sceneggiatura è stata scritta dal compositore e autore Stephen Schwartz e dalla librettista Winnie Holzman: basato sul romanzo di Gregory Maguire Strega: Cronache dal Regno di Oz in Rivolta, il musical è stato visto da 50 milioni di spettatori provenienti da tutto il mondo.

