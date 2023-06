Annunciato nel 2021, Wildwood: i segreti del bosco proibito, è il nuovo film in animazione stop-motion della LAIKA, diretto da Travis Knight (Kubo e la spada magica) e in arrivo probabilmente nel 2025. La storia segue una giovane donna, Prue McKeel, che si imbatte in una foresta incantata e includerà una grande sequenza di battaglia. Quest’ultima sarà la prima in una pellicola dello studio e portarla sullo schermo si sta rivelando una sfida significativa, secondo quanto dichiarato dal regista a Empire:

È la cosa più difficile che stiamo affrontando in questo film. Iniziamo a fare progressi, ma andiamo avanti con cautela dicendo: “Oddio, oddio, oddio, come faremo?“. Ma credo che funzionerà. E mi direte quando il film sarà finito se sarà così. I film in stop-motion sembrano solitamente essere girati su un tavolo, perché è così. Spostare un oggetto fisico un fotogramma alla volta e cercare di dargli vita è una sfida tutta sua. E poi si aggiunge tutta la cinetica che si avrebbe in un film d’azione live-action… È così difficile.

A scrivere la sceneggiatura Chris Butler, già autore di ParaNorman e Missing Link. Il film è un adattamento del libro bestseller di Colin Meloy illustrato da Carson Ellis e sarà il primo film animato con la fotografia curata dal candidato ai premi Oscar e BAFTA Caleb Deschanel.

Il cast vocale comprende Carey Mulligan, Mahershala Ali, Peyton Elizabeth Lee, Jacob Tremblay, Awkwafina, Angela Bassett, Jake Johnson, Charlie Day, Amandla Stenberg, Jemaine Clement, Maya Erskine, Tantoo Cardinal, Tom Waits e Richard E. Grant.

