Lo schiaffo a Chris Rock dato sul palco del Dolby Theatre sta avendo delle ripercussioni decisamente deleterie sulla carriera di

Bloomberg ha difatti pubblicato un nuovo report dove viene segnalato lo stato dei lavori di alcuni progetti che vedono coinvolta la star vincitrice del premio Oscar come Miglior attore protagonista in Una famiglia vincente – King Richard (LEGGI LA RECENSIONE). Nel pezzo vengono citati progetti come il quarto Bad Boys e il nuovo documentario NatGeo Pole to pole che, come noto, sono stati elegantemente rimandati dalla Sony e dalla Disney. Lucas Shaw, un altro reporter dell’autorevole testata finanziaria, ha però condiviso l’articolo su Twitter aggiungendo che Netflix ha deciso di abbandonare del tutto i piani relativi al sequel di Bright, la pellicola di David Ayer in cui Will Smith recitava al fianco di Joel Edgerton. Nel farlo, il giornalista specifica anche che la decisione non ha nulla a che fare con l’incidente avvenuto alla Notte degli Oscar.

L’annuncio del sequel di Bright era stato dato con un divertente video all’inizio di gennaio del 2018, dopo circa due settimane dall’arrivo in streaming della pellicola (ECCO TUTTI I DETTAGLI). Nonostante, per anni, non si sia visto nulla di concreto sulla pellicola, l’intenzione di Netflix di realizzare il capitolo due era stata ribadita la scorsa estate anche da Scott Stuber, Head of Global Films della compagnia. All’epoca veniva confermato che entrambi i protagonisti di Bright, Will Smith e Joel Edgerton, sarebbero tornati nel film e che Netflix stava addirittura per ricevere la versione finale della sceneggiatura. Lo script sarebbe stato realizzato dallo stesso Ayer considerato che l’autore dello script di Bright, Max Landis, si trovava al centro di una serie di controversie relative ad accuse di molestie sessuali.

Ora, a quanto pare, Netflix ha deciso di staccare definitivamente la spina al progetto.

Bright: la trama del film con Will Smith in streaming su Netflix

Il film si svolge in un presente alternativo nel quale esseri umani, orchi, elfi e fate convivono fin dalla notte dei tempi. La pellicola, diretta da David Ayer (Suicide Squad, End of Watch – Tolleranza zero, sceneggiatore di Training Day) segue le storie di due poliziotti molto diversi tra loro. Una notte Ward, un umano (Will Smith) e Jakoby, un orco (Joel Edgerton) partono per un normale giro di pattuglia, che però sconvolgerà il futuro del mondo a cui sono abituati. I due si ritrovano così a dover superare le loro divergenze personali e a battersi contro un nemico aggressivo, lavorando insieme per proteggere una giovane elfa e un oggetto che si pensava dimenticato e che, nelle mani sbagliate, porterebbe alla distruzione totale.

Questo film originale Netflix è interpretato da Will Smith, Joel Edgerton, Noomi Rapace, Lucy Fry, Edgar Ramirez, Ike Barinholtz, Enrique Murciano, Jay Hernandez, Andrea Navedo, Veronica Ngo, Alex Meraz, Margaret Cho, Brad William Henke, Dawn Olivieri e Kenneth Choi. Regia di David Ayer. Sceneggiatura di Max Landis. I produttori sono David Ayer, Eric Newman e Bryan Unkeless. Il film uscirà su Netflix nel dicembre 2017.

