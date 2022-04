è stato bandito per 10 anni dagli Oscar.

Il consiglio di amministrazione dell’Academy of Motion Pictures Arts & Sciencessi è incontrato poco fa, come annunciato, per prendere una decisione sulle conseguenze del gesto compiuto dall’attore sul palco del Dolby Theatre in occasione della 94 esima Notte degli Oscar, quando ha colpito il presentatore Chris Rock in mondovisione. La decisione è stata quella di bandire per dieci anni Will Smith da tutti gli eventi dell’Academy (da cui si è dimesso formalmente una settimana fa), inclusi gli Oscar.

“La 94 esima edizione degli Oscar doveva celebrare i numerosi individui della nostra comunità che hanno svolto un lavoro incredibile nell’anno passato, tuttavia questi momenti sono stati messi in ombra dal comportamento inaccettabile e dannoso di Mr. Smith sul palco,” spiega il Board of Governors nel comunicato ufficiale. “Oggi ci siamo riuniti per discutere della risposta migliore alle azioni di Will Smith, oltre ad accettare le sue dimissioni. Il Board ha deciso, per un periodo di 10 anni dall’8 aprile 2022, che Mr. Smith non avrà più il permesso di partecipare ad alcun evento o programma, in persona o virtualmente, organizzato dall’Academy, inclusi gli Academy Awards. Esprimiamo gratitudine nei confronti di Mr. Rock per aver mantenuto il contegno sotto circostanze straordinarie.”

Questa la lista completa dei membri del consiglio di amministrazione:

Rita Wilson, Actors Branch

Kim Taylor-Coleman, Casting Directors Branch

Paul Cameron, Cinematographers Branch

Eduardo Castro, Costume Designers Branch

Jean Tsien, Documentary Branch

Pam Abdy, Executives Branch

Terilyn A. Shropshire, Film Editors Branch

Laura C. Kim, Marketing and Public Relations Branch

Lesley Barber, Music Branch

Gary C. Bourgeois, Sound Branch

Brooke Breton, Visual Effects Branch

Howard A. Rodman, Writers Branch

Susanne Bier, Directors Branch

Jennifer Todd, Producers Branch

Tom Duffield, Production Design Branch

Bonnie Arnold, Short Films and Feature Animation Branch

Kate Amend, Documentary Branch

Craig Barron, Visual Effects Branch

Howard Berger, Makeup Artists and Hairstylists Branch

Charles Bernstein, Music Branch

Jon Bloom, Short Films and Feature Animation Branch

Rob Bredow, Visual Effects Branch

Ruth E. Carter, Costume Designers Branch

Kevin Collier, Sound Branch

Laura Dern, Actors Branch

Teri E. Dorman, Sound Branch

Dody J. Dorn, Film Editors Branch

Ava DuVernay, Directors Branch

Linda Flowers, Makeup and Hairstylists Branch

DeVon Franklin, Governors-At-Large, nominated by the President and elected by the board

Rodrigo García, Governors-At-Large, nominated by the President and elected by the board

Donna Gigliotti, Executives Branch

Whoopi Goldberg, Actors Branch

Lynette Howell Taylor, Producers Branch

Mark Johnson, Producers Branch

Larry Karaszewski, Writers Branch

Laura Karpman, Music Branch

Christina Kounelias, Marketing and Public Relations Branch

Ellen Kuras. Cinematographers Branch

David Linde, Executives Branch

Isis Mussenden, Costume Designers Branch

Jennifer Yuh Nelson, Short Films and Feature Animation Branch

Jan Pascale, Production Design Branch

Stephen Rivkin, Film Editors Branch

Eric Roth, Writers Branch

David Rubin, Casting Directors Branch

Steven Spielberg, Directors Branch

Wynn P. Thomas, Production Design Branch

Nancy Utley, Marketing and Public Relations Branch

Mandy Walker, Cinematographers Branch

Roger Ross Williams, Documentary Branch

Janet Yang, Governors-At-Large, nominated by the President and elected by the board

Debra Zane, Casting Directors Branch

Oscar 2022: i commenti sulla vicenda Will Smith / Chris Rock

Trovate tutte le notizie sugli Oscar nella nostra pagina speciale.

Fonte: Variety