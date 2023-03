Will Smith pronto a tornare sotto i riflettori con “Bad Boys 4” e “Fast and Loose” per Netflix

A un anno dall’incidente degli Oscar e dopo un periodo lontano dai set, Will Smith è pronto a tornare a recitare.

L’attore ha tenuto un profilo decisamente basso negli ultimi mesi, limitandosi a svolgere i suoi impegni promozionali per Emancipation – Oltre la libertà e poi rintanandosi lontano dai riflettori. A dodici mesi dall’accaduto e dal rinvio dei progetti in cantiere, Smith sarà presto non solo sul set di Bad Boys 4, ma anche su quello del film Netflix Fast and Loose che girerà subito dopo.

Si tratta di un ritorno anche a grandi blockbuster dopo i suoi ultimi film, che non hanno generato molto interesse né riscosso particolare successo al botteghino. Una famiglia vincente – King Richard, ad esempio, ha incassato 39 milioni di dollari in tutto il mondo, un numero inferiore al compenso di Smith pari a 40 milioni di dollari. Il cachet dell’attore è aumentato vertiginosamente dopo la decisione della Warner Bros. di distribuire la pellicola in contemporanea su HBO Max, garantendogli la totalità dei bonus per mantenere saldi i rapporti con la star.

Dopo lo schiaffo a Chris Rock, le major hanno preferito aspettare che le acque si calmassero prima di procedere con i piani, e così la prima a fare un passo è stata la Sony.

“Netflix di certo non voleva essere il primo studio a tornare a fare affari con Will” ha commentato una fonte di Variety. Altre fonti sottolineano che l’attore percepirà un compenso di 25 milioni di dollari per ognuno dei progetti presto in fase di riprese.