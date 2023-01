Già lo scorso dicembre, Jerry Bruckheimer aveva detto chiaramente che Bad Boys 4 si sarebbe fatto e che le polemiche nate dopo lo schiaffo dato da Will Smith a Chris Rock sul palco della Notte degli Oscar non avrebbero influito minimamente sul progetto (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

D’altronde, Bad Boys 3, diretto da Adil El Arbi e Bilall Fallah, è uscito al cinema nel gennaio del 2020, poco prima dello scoppio della pandemia di COVID ottenendo un ottimo riscontro commerciale. Sono stati 426 i milioni di dollari incassati dall’action a fronte di un budget (P&A escluse) di circa 90.

Ora Bad Boys 4 è stato ufficialmente annunciato da Will Smith in un video pubblicato su Instagram in cui lo vediamo recarsi a casa del collega Martin Lawrence per dare la buona notizia insieme a lui.

Lo trovate qua sotto:

Ad aprile del 2022, durante la promozione della sua ultima pellicola, Ambulance, Michael Bay aveva raccontato un gustoso aneddoto sugli albori del franchise. Il filmmaker aveva spiegato che, inizialmente, la Sony non era convinta del potenziale del primo Bad Boys perché certa del fatto che un action interpretato da due attori neri non avrebbe sfondato all’estero (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

FONTE: Will Smith su Instagram